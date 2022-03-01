Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На Камчатке начнут создавать полноценную испытательную базу по моделированию землетрясений при помощи направленных взрывов. С помощью испытательной базы можно делать конструкции, которые гасят колебания, и использовать их в строительстве сейсмостойких зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: На Камчатке, в акватории Берингова моря, произошло землетрясение

Губернатор Владимир Солодов подписал соглашение с генеральным директором АО «НИЦ «Строительство» Виталием Крючковым.

Подписанное соглашение позволит более точно учитывать особенности Камчатки в разработке проектов по строительству.

«Сотрудничество с институтом позволит нам решить главную задачу: сделать стройку более дешёвой, а конструкции — более надежными и долговечными. Надеюсь, что постоянное присутствие научных сотрудников на Камчатке и тесное взаимодействие с основными строительными организациями края дадут хороший эффект», — сказал губернатор Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 28 февраля, в акватории Берингова моря, произошло землетрясение.