Омск, , 09:41 — REGNUM Прокуратура Ленинского округа Омска через суд потребовала предоставить ветерану Омской области новое жильё взамен аварийного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в марте 2020 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Снос ветхого жилья Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Срок отселения жильцов назначен до конца 2027 года. При этом в региональную программу по переселению в 2019—2025 годах, как оказалось, дом не включили, хотя эксперты признали состояние дома как аварийное.

«Установлены факторы, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций жилого дома, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Физический износ строения составил 72,2%», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим сотрудники ведомства подали иск в суд в защиту прав 66-летней собственницы квартиры в аварийном доме. Суд признал их доводы убедительными, обязав власти города предоставить ветерану благоустроенное жильё вне очереди. В прокуратуре обещали проконтролировать исполнение этого решения.