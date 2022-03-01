Калуга, , 10:08 — REGNUM Калужские судебные приставы в 2021 году взыскали с недобросовестных работодателей более 128 миллионов рублей задолженностей по оплате труда, за счет этого были полностью или частично восстановлены права 3,7 тыс. граждан. Об этом 1 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Приставы вернули калужанам около 150 млн рублей долгов по зарплатам Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

За 2021 года судебными приставами области были полностью восстановлены трудовые права 3334 граждан, ещё более 400 работников получили с помощью судебных приставов частичные выплаты по имеющимся задолженностям. Взысканные долги с недобросовестных работодателей превышают аналогичный показатель 2020 года на 45 миллионов рублей. На начало 2022 года по ряду исполнительных производств о взыскании задолженностей по заработной плате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов.

«Восстановление нарушенных трудовых прав граждан в части взыскания долгов по заработной плате — одно из приоритетных направлений деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим задолженности по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — отметил Артём Залогин.

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