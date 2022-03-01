Калуга, 1 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы в 2021 году взыскали с недобросовестных работодателей более 128 миллионов рублей задолженностей по оплате труда, за счет этого были полностью или частично восстановлены права 3,7 тыс. граждан. Об этом 1 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Приставы вернули калужанам около 150 млн рублей долгов по зарплатам

За 2021 года судебными приставами области были полностью восстановлены трудовые права 3334 граждан, ещё более 400 работников получили с помощью судебных приставов частичные выплаты по имеющимся задолженностям. Взысканные долги с недобросовестных работодателей превышают аналогичный показатель 2020 года на 45 миллионов рублей. На начало 2022 года по ряду исполнительных производств о взыскании задолженностей по заработной плате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов.

«Восстановление нарушенных трудовых прав граждан в части взыскания долгов по заработной плате — одно из приоритетных направлений деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим задолженности по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — отметил Артём Залогин.