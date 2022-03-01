Москва, 1 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы в поселении Краснопахорское завершено строительство нового автобусного парка, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Электробус

Автобусный парк в Новой Москве рассчитан на 100 автобусов и 200 электробусов Для заправки автобусов построена автозаправочная станция. Электробусы будут заряжаться с помощью стационарных зарядных станций.

На территории автобусного парка площадью более 10 га возведено несколько корпусов: производственный и административно-бытовой, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и ряд объектов инженерной инфраструктуры.