Ярославль, , 09:50 — REGNUM Застрявшие в Европе из-за закрытого неба ярославцы смогли продолжить свой путь в Россию. Об этом Сергей Муканов и Юлия Дёмина сообщили в соцсетях.

Самолёт Vk.com/mukanovs

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцы приехали в Ирландию с образовательными и туристическими целями. Из-за закрытия неба для российский самолётов их рейсы были отменены. Часть ярославцев оказалась в Париже, часть — во Франкфурте. Помощь им оказали представители авиакомпании и российских посольств и консульств.

Журналист Сергей Муканов смог покинуть Франкфурт со второго раза. Сначала ему выдали билет на рейс в Стамбул, но отказались пустить на борт из якобы неоплаченного багажа. Позже ему удалось вылететь в Дубай.

«Лечу в Россию. Полупустой борт. Чуть не оставил родной Аэрофлот в Дубае, потому что сперва отправили оплатить в 3-ий раз багаж за километр от выхода на посадку пешком, а после оплаты не могли ввести данные в систему…», — коротко рассказал Сергей Муканов.

Юрист Юлия Дёмина и следующие вместе с ней ярославцы смогли вылететь из Парижа в Стамбул.

«Вылетаем из Парижа! Минутка переживания насчет отсутствия ПЦР-теста для посадки на борт… Но поскольку Стамбул для нас перевалочный пункт, а страна «final destination» — Россия, где не требуется ПЦР-тест по прилёту, то всё ок. Мы озвучили нашу позицию твердо и уверенно, и ура! Летим в Стамбул! А там уже не страшно и застрять», — написала Юлия Демина.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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