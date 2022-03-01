Ярославль, 1 марта 2022, 09:50 — REGNUM Застрявшие в Европе из-за закрытого неба ярославцы смогли продолжить свой путь в Россию. Об этом Сергей Муканов и Юлия Дёмина сообщили в соцсетях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцы приехали в Ирландию с образовательными и туристическими целями. Из-за закрытия неба для российский самолётов их рейсы были отменены. Часть ярославцев оказалась в Париже, часть — во Франкфурте. Помощь им оказали представители авиакомпании и российских посольств и консульств.
Журналист Сергей Муканов смог покинуть Франкфурт со второго раза. Сначала ему выдали билет на рейс в Стамбул, но отказались пустить на борт из якобы неоплаченного багажа. Позже ему удалось вылететь в Дубай.
Юрист Юлия Дёмина и следующие вместе с ней ярославцы смогли вылететь из Парижа в Стамбул.
ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.
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