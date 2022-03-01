Москва, 1 марта 2022, 09:37 — REGNUM На территории Новой Москвы завершено строительство автобусного парка, сообщил 1 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Объект рассчитан на 300 автобусов и электробусов, он находится в поселении Краснопахорском.
«Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорском на территории Новой Москвы», — рассказал Бочкарёв.
Он уточнил, что в парке будут обслуживаться 200 электробусов и 100 автобусов большого класса. Для этого на площадке в 10 гектаров возвели несколько корпусов — производственный, административно-бытовой, склад с гаражом, а также контрольно-технический пункт и инженерный объекты.