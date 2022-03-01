Москва, 1 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы завершено строительство автобусного парка, сообщил 1 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель электробуса

Объект рассчитан на 300 автобусов и электробусов, он находится в поселении Краснопахорском.

«Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорском на территории Новой Москвы», — рассказал Бочкарёв.

Он уточнил, что в парке будут обслуживаться 200 электробусов и 100 автобусов большого класса. Для этого на площадке в 10 гектаров возвели несколько корпусов — производственный, административно-бытовой, склад с гаражом, а также контрольно-технический пункт и инженерный объекты.