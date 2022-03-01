Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском построят дом-интернат для пожилых людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пожилые люди Pfrf.ru

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Уже проходит аукцион на разработку проектной документации.

Общая площадь земельного участка — почти 2,5 га. Соцучреждение будет вмещать 200 человек.

Проектно-сметная документация будет разработана до конца 2022 года, строительство объекта завершится к концу 2024 года.

В доме-интернате предполагается два отделения: общее на 144 пациента, из них 80 свободно передвигающихся и 64 передвигающихся с трудом, а также отделение милосердия на 56 пациентов — это пожилые люди, лежачие и передвигающиеся с трудом, способные к частичному самообслуживанию.

Комнаты для проживания будут двухместными. Также в доме-интернате будут помещения для кружковых занятий (вязание, рисование, настольные игры), для музыкальных занятий, корректирующих упражнений и физических занятий и религиозная комната. В здании предусмотрены пищеблок и зал столовой, медицинский блок с физиокабинетом, сенсорной комнатой, процедурной и другими медицинскими помещениями. По проекту в доме-интернате разместятся швейная мастерская на пять человек, зрительный зал с эстрадой на 100 человек, библиотека и читальный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме откроют второй центр дневного пребывания для пожилых людей.