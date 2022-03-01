Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге может появиться новое молодёжный парламент. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Для рассмотрения на заседании ЗакСа внесён проект постановления «Об образовании органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва и о внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Этот закон подразумевает собой организацию молодёжного парламента и появление новых комиссий.

«Прежним составом депутатского корпуса принят ряд важных законов о молодежной политике Санкт-Петербурга, и парламент обязан контролировать их исполнение. Для этой цели будет создана постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации», — заявил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Бельский отметил, что взаимодействие с молодёжью — это часть диалога власти и людей. Молодёжный парламент может стать совещательным и консультативной частью Законодательного собрания.

К тому же в парламенте появятся новые комиссии. Например, по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. А также такая комиссия, которая будет заниматься вопросами транспорта. Её работа будет актуальна в связи с проведением реформы в области общественного транспорта.

Создание новых комиссий необходимо для возможности углубиться в тот или иной аспект сферы городской жизни. Это повысит эффективность в работе с Петербургом и увеличит скорость принятия решений.

Председатель ЗакСа отметил, что появление новых структур повлияет на необходимость скорректировать порядок формирования комитетов парламента. В каждый комитет войдёт один представитель от десяти комиссий и четыре депутата от фракций депутатов.

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