Балтийск, Калининградская область, , 09:35 — REGNUM В местах базирования кораблей Балтийского флота ВМФ России прошли плановые учения экипажей по обеспечению живучести кораблей при возникновении различных боевых и аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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Военные моряки в ходе специальных учений выполнили все поставленные задачи. В том числе — по локализации и тушению пожаров в корабельных помещениях, по заделке пробоин в корпусе и устранению поступления в отсеки корабля забортной воды. Также экипажи совершенствовали свои навыки при использовании различных средств пожаротушения.

пресс-служба ЗВО «На тренировках по тушению пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, проверить наличие возгорания и герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания».

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные корабли Балтийского флота выполнили электронные пуски ракет по надводным и береговым целям.

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