Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Чувашии оценили текущее состояние коммунального хозяйства республики и подсчитали, что на модернизацию и развитие потребуется предварительно 7,7 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Владимир Максимов.

Данные минстроя Чувашии Cap.ru

Он заявил, что в декабре 2021 года в Чувашии провели анализ текущего состояния коммунального хозяйства, а также «сформулированы первоочередные задачи по их модернизации». Этой работой было охвачено более 1700 населённых пунктов, где проживает 574 тыс. жителей.

По результатам анализа минстроя Чувашии, физический износ коммунальной инфраструктуры по источникам теплоснабжения составляет 72,7%, водоснабжения — 67,9%, водоотведения — 64,6%. Что касается инженерных сетей, то износ систем теплоснабжения оценивается в 77,6%, водоснабжения — 72,9%, водоотведения — 65,3%.

«В целом потребность в финансовых средствах на развитие коммунальной инфраструктуры предварительно оценивается в объёме 7,7 млрд рублей, в том числе в сфере водоснабжения — более 2 млрд рублей, водоотведения — 2,8 млрд рублей, теплоснабжения — более 2,4 млрд рублей», — сказал Владимир Максимов.

По его словам, в республиканском бюджете-2022 учтены данные мероприятия на сумму 189,9 млн рублей.