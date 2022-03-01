Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Правительство Амурской области разрабатывает план действий, цель которого — сдержать стоимость товаров первой необходимости. В контроле цен на продукты питания участвуют УФАС, налоговая служба и прокуратура, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Цены на молоко Андрей Данилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии новые санкции обсудили на специальном совещании

«Важно не допустить роста цен на продукты первой необходимости. На всех уровнях от производителя до розницы, сейчас идёт разработка плана действий. Уже проводится регулярный мониторинг цен. Рост мы фиксируем. Если сеть это делает необоснованно — принимаются необходимые меры», — заверил глава Приамурья.

По его словам, встречи с целью контроля за ценами на продукты питания будут проводиться в областном правительстве дважды в неделю. Помимо этого, власти намерены организовать беседы с представителями крупных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти.