В Приамурье пытаются не допустить роста цен на продукты питания
Благовещенск, 1 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Правительство Амурской области разрабатывает план действий, цель которого — сдержать стоимость товаров первой необходимости. В контроле цен на продукты питания участвуют УФАС, налоговая служба и прокуратура, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
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По его словам, встречи с целью контроля за ценами на продукты питания будут проводиться в областном правительстве дважды в неделю. Помимо этого, власти намерены организовать беседы с представителями крупных сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти.