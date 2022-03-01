Пекин, 1 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов несут особую ответственность за ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине. Об этом 1 марта говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.

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Как указывает автор материала, информация о специальной военной операции ВС России по защите Донбасса изменяется стремительно, становясь все более запутанной, и потому в ней сложно отличить правдивую информацию от лживой

Также отмечается, что в США растет волна общественного мнения, на фоне которой некоторыми делаются попытки создания вводящей в заблуждение и крайне неправильной теории якобы «особой ответственности Китая» за ситуацию вокруг Украины.

«Они даже фабрикуют дезинформацию, чтобы дискредитировать и опорочить имидж Китая в связи с российско-украинским кризисом. Необходимо отметить, что общественное мнение США, как важной стороны в российско-украинском кризисе, полностью направлено на защиту американских интересов», — говорится в статье.

Кроме того, автор статьи подчеркивает, что Китая — это крупная и ответственная страна, которая никогда не подстрекала к противостоянию и конфронтации, а, напротив, активно поддерживала и поощряла все дипломатические усилия, которые способствовали бы мирному урегулированию украинского кризиса, а также приветствующая скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной.

При этом уточняется, что Пекин поддерживает Россию и Европу в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности, отстаиванию понятия неделимой безопасности и формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе.

Помимо того, добавляется, что в ходе развития ситуации вокруг Украины было слишком очевидно, что Вашингтон создал это кризис и извлекал из него выгоду, и даже в данный момент не перестает раздувать его, что является опасным.

«Вашингтон является «особо ответственной стороной» за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению», — отметил автор материала.

Также подчеркивается, что в настоящее время Россия и Украина начали переговоры, в ходе которых «всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды».

«Вашингтон, в частности, должен взять на себя «особую ответственность», вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса», — также добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы.