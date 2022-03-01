Ижевск, 1 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 марта прививку от коронавируса сделали 692 836 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 545 957 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1206 жителей республики. Второй компонент препарата получили 1273 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 636 человек. 121 403 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 1463 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 3241 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 120 430 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 150 934 случая заражения коронавирусом, из них 1110 — за минувшие сутки.

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