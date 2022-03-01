Уфа, , 09:32 — REGNUM Не снимать с контроля вопрос приведения в порядок остановок общественного транспорта в Уфе поручил исполняющий обязанности главы администрации города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии.

На остановках общественного транспорта нет ожидающих Наталья Груздева © ИА REGNUM

Сообщается, что на 39 остановках в Уфе были выявлены случаи вандализма: граффити, надписи на стеклах. Также была необходима мойка, покраска навесов и торговых павильонов. Эти нарушения уже устранены отдельной бригадой рабочих.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что вопрос приведения в порядок городских остановок общественного транспорта с контроля не снимается, эту работу нужно продолжать.

Отмечается, что он также поручил обратить особое внимание на холодильники, установленные собственниками около торговых павильонов на остановках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Уфе начнут благоустраивать парк Нефтехимиков.