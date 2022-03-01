Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбурге в отношении начальника отделения почтовой связи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

Женщину подозревают в присвоении денег, принадлежащих пенсионерам. По версии следствия, начальник почтового отделения вносила ложную информацию в единую автоматизированную систему о выдаче и получении пенсий пожилыми людьми. На самом деле, женщина присваивала деньги.

Установлены хищения пенсий у 20 человек. Случаи произошли период с сентября 2020 года по январь 2021 года. Ущерб пенсионерам оценивается в 320 тысяч рублей.