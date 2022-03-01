Оренбург, 1 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбурге в отношении начальника отделения почтовой связи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Женщину подозревают в присвоении денег, принадлежащих пенсионерам. По версии следствия, начальник почтового отделения вносила ложную информацию в единую автоматизированную систему о выдаче и получении пенсий пожилыми людьми. На самом деле, женщина присваивала деньги.

Установлены хищения пенсий у 20 человек. Случаи произошли период с сентября 2020 года по январь 2021 года. Ущерб пенсионерам оценивается в 320 тысяч рублей.

В УФПС Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что факт хищения выявила служба безопасности компании. Сразу после внутренней проверки подозреваемую сотрудницу отстранили от работы. Почта передала в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. «Происшествие не отразилось на наших клиентах, все обязательства мы выполнили», — сказали в организации.