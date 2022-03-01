Москва, , 09:30 — REGNUM Стипендии для студентов, обучающихся в российских вузах, зачисляются на карты «Мир», с указанными картами проблем нет. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

МИР Sdelanounas.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Все стипендии зачисляются на платежные карты «Мир» независимо от банка-эмитента. Никаких проблем с использованием карт «Мир» в России нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, продолжают функционировать в России по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учетом конвертации валют.

В министерстве также рассказали об отсутствии жалоб со стороны иностранных граждан по поводу начисления стипендий и использования карт зарубежных банков.