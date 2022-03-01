Шанхай, Китай, 15 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Движение транспорта и занятия в учебных заведения были приостановлены, более миллиона человек в Шанхае и городах восточно-китайской провинции Чжэцзян были эвакуированы в связи с приближением тайфуна «Муифа», самого сильного тайфуна за 2022 год в Китае, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

67gu.com Тайфун

Эксперты предупредили о потенциальном ущербе и бедствиях, вызванных тайфуном из-за длительного времени и большого диапазона его влияния, но отметили, что он также может облегчить сильную засуху, от которой пострадали некоторые регионы вдоль реки Янцзы из-за постоянных высоких температур. Национальный метеорологический центр Китая (NMC) уже объявил высшую красную тревогу впервые в 2022 году.

Ожидается, что штормовые ветры и ливни будут влиять на восточно-китайский регион по меньшей мере в течение трех дней и далее переместятся на северо-восток Китая. Ожидается, что это затронет в общей сложности 12 провинций и регионов страны. В период 14 по 16 сентября общее количество осадков в некоторых районах достигнет 50-150 мм, а в некоторых районах — более 350 мм.

Ожидается, что тайфун также ослабит недавнюю сильную засуху в среднем и нижнем течении реки Янцзы, вызванную постоянными высокими температурами, что пойдет на пользу хранению воды в водохранилищах и сельскохозяйственному орошению, сообщил Global Times главный синоптик Дун Лин.

По состоянию на вечер 14 сентября около 395 000 человек в Шанхае были переселены. Городской штаб по борьбе с наводнениями повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до II уровня. По сообщениям СМИ, по состоянию на утро 14 сентября в Чжэцзяне было переселено почти 838 000 человек.

Порты вдоль побережья Чжэцзяна и Шанхая были полностью мобилизованы, и были приняты чрезвычайные меры, такие как закрытие доковых станций. Также были приостановлена работа многочисленных водных путейв городах Нинбо, Чжэцзян и Шанхай, а также железнодорожные линии в районе дельты реки Янцзы.

Под влиянием «Муифа» аэропорты в городах Нинбо, Чжоушань и Тайчжоу в провинции Чжэцзян отменили все рейсы, в то время как все пассажирские рейсы, прибывающие в Шанхайский международный аэропорт Пудун и Международный аэропорт Хунцяо или вылетающие из них, были отменены после 17:30 по местному времени 14 сентября. Некоторые города Чжэцзяна, такие как Цзясин и Шаосин, приостановили занятия в школах.