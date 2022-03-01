Москва, 1 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Ассоциация развития педагогического образования выпустила обращение, в котором определяет свое отношение к событиям на Украине. В первую очередь, АРПО поддерживает решение Российской Федерации о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также действия России по оказанию помощи народу Донбасса и отмечает законное право народа Донбасса в соответствии со статьей I Устава ООН на самоопределение.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«На протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались лишениям, которые являются следствием политики националистов, пришедших к власти в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. За это время по данным ООН на Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Из них около 4 тысяч — мирные жители, женщины, дети, старики. Свыше 30 тысяч человек получили ранения. События на Донбассе являются одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности.

Жители Донбасса, многие из которых — граждане Российской Федерации, являются жертвами политиков, открыто провозглашающих себя последователями пособников фашистов, запрещающих русский язык и русскую культуру, переписывающих историю нашего общего великого прошлого. Россия осуждает акты насилия против народа Донбасса, преследование и дискриминацию по национальному и языковому признакам.

Против нашей страны сейчас коллективным Западом развязана настоящая гибридная война. Запад пытается внести раскол в российское общество, спровоцировать внутренние конфликты, хаос и нестабильность.

Ассоциация развития педагогического образования призывает студентов и преподавателей, представителей российского педагогического сообщества и всех граждан России быть бдительными и не поддаваться на провокации противников России. Задачей педагогического сообщества является обучение и воспитание подрастающего поколения в любви к нашей Родине и многонациональному народу России. Именно на это должны быть направлены наши усилия. Не позволим внести раскол в наше общество!» — сказано в обращении.

Документ подписан председателем правления АРПО, ректором МПГУ Алексеем Лубковым.