Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратове глава администрации Заводского района привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети города в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Сугробы на тротуарах Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки установлено, что на пяти подведомственных администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» дорожных участках толщина снега на дорогах и обочинах превышает нормативные значения.

По результатам выявленных нарушений глава администрации Заводского района привлечен к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе в связи с неудовлетворительной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий были привлечены к дисциплинарной ответственности председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев и председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко.

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