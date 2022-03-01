Москва, 1 марта 2022, 09:26 — REGNUM Власти России прорабатывают организацию гуманитарных рейсов для вывоза людей из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы граждан РФ. Об этом 1 марта сообщили в Росавиации.
Агентство также рекомендовало гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия в качестве ответных мер на действия стран ЕС закрывает своё воздушное пространство для авиакомпаний 36 государств Евросоюза.
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