Ньюарк, США, , 09:26 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Джек Хьюз, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Йеспер Боквист, Йеспер Братт и защитники Райан Грейвз и Даги Хэмилтон.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились российский нападающий Василий Подколзин и форвард Таннер Пирсон.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 43 очка. «Ванкувер» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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