Артём, Приморский край, 1 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Артеме 21−23 апреля состоится седьмой аграрно-продовольственный форум и 22-я международная специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Admoblkaluga.ru Аграриям показали новую сельхозтехнику

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«Выставка и форум — важные события для агропромышленного комплекса края, эффективная коммуникационная площадка диалога бизнеса и власти. Они призваны привлечь в край «умные» технологии, новые источники сырья и продуктов питания, продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса», — пояснили в министерстве сельского хозяйства края.

Также запланировано проведение конкурса «На лучшую продукцию выставки».

К участию в выставке приглашаются производители и поставщики техники и оборудования для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение ЦБ ключевой ставки отразится на весенних полевых работах, заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).