Пекин, , 09:23 — REGNUM Текстильная промышленность Китая продемонстрировала устойчивый рост в прошлом году, при этом как выручка, так и прибыль показали двузначный рост, сообщает агентство Синьхуа.

Текстиль (сс) annca

Прибыль текстильных фирм с годовой операционной выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,16 млн) в 2021 году достигла 267,7 млрд юаней, увеличившись на 25,4% в годовом исчислении, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Согласно данным, операционная выручка этих фирм составила 5,17 трлн юаней, увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным MIIT, экспорт одежды из Китая в прошлом году достиг рекордного уровня в $315,5 млрд, увеличившись на 8,4% в годовом исчислении.