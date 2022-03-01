Москва, , 09:23 — REGNUM Правительство России продлило до 2030 года сроки существования четырёх территорий опережающего развития в моногородах Кемеровской области. Об этом 1 марта сообщает сайт правительства РФ.

Завод Government.ru

Речь идёт о ТОР в кузбасских городах Анжеро-Судженск, Юрга, Прокопьевск и Новокузнецк. В правительстве пояснили, что продление статуса позволит привлечь дополнительные инвестиции в объёме 5,8 млрд рублей.

До 2030 года резидентами территорий могут стать порядка 60 компаний, которые создадут 3,1 тыс. рабочих мест. В частности, в Юрге появятся предприятия по производству кормов для животных и по выпуску стальных заготовок, в Прокопьевске будут изготавливать комплектующие детали для горно-шахтного оборудования, в Новокузнецке запустят завод теплоизолирующих смесей, а в Анжеро-Судженске построят сразу несколько предприятий, в том числе лесообрабатывающее, а также завод по переработке свинца и никеля.