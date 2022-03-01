Новоорск, Оренбургская область, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Новоорскому району. Он признан виновным превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, полицейский решил создать видимость повышения раскрываемости преступлений прошлых лет. Он пообещал вознаграждение осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении, и убедил мужчину признаться в краже крупного рогатого скота, совершенной на территории Новоорского района в 2014 году. Получив согласие, начальник отделения угрозыска осуществляя лично оперативное сопровождение по делу. Однако в суде был установлен факт необоснованного привлечения фигуранта к уголовной ответственности и вынесен оправдательный приговор.

Начальнику отделения уголовного розыска ОМВД России по Новоорскому району назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности в государственных органах России, связанных с осуществлением функций представителя власти.