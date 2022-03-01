Москва, , 09:20 — REGNUM В общественном транспорте Москвы с 1 марта в шестой раз стартовала акция для пассажиров, расплачивающихся за проезд картой «Мир». Впервые такую акцию провели в 2019 году, сообщается на портале мэра столицы.

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, при оплате проезда смартфоном по карте «Мир» 10 рублей вернутся на счет пассажира в течение 30 минут. Таким образом, одна поездка с оплатой картой «Мир» будет стоить 41 рубль.

Акция будет действовать по 30 июня в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и во всём наземном общественном транспорте.

ИА REGNUM сообщало, почти на 117 млн рублей смогли сократить свои расходы жители Московской области в ходе акции платежной системы «Мир».

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