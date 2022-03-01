Пекин, 1 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Ведущий автопроизводитель Китая First Automotive Works (FAW) и ведущий производитель электромобилей BYD начали строительство завода по производству аккумуляторов в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Drive.ru Электрический паркетник BYD Yuan EV второго поколения

Ожидается, что при общем объеме инвестиций в 13,5 млрд юаней (около $2,14 млрд) проект удовлетворит потребности одного миллиона электромобилей и достигнет объема производства более 20 миллиардов юаней.

BYD укрепит сотрудничество с FAW для создания стратегической базы по производству аккумуляторных батарей на северо-востоке Китая, заявил председатель BYD Ван Чуанфу.