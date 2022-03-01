Якутск, 1 марта 2022, 09:26 — REGNUM В правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти, сообщил 1 марта в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
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Он призвал якутян поддержать президента РФ Владимира Путина и российскую армию, которая проводит операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России вводятся в связи с проведением специальной операции в Донбассе, которая началась 24 февраля.