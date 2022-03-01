Якутск, , 09:26 — REGNUM В правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти, сообщил 1 марта в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Сейчас всем важно понимать, что мы живём уже в совершенно других реалиях. На нашу страну идёт беспрецедентное давление со стороны западных стран, вводятся жёсткие санкционные меры. Эти санкции были приготовлены не вчера и не сегодня, а давно, и в любом случае, были бы запущены под тем или иным предлогом», — отметил глава Якутии.

Он призвал якутян поддержать президента РФ Владимира Путина и российскую армию, которая проводит операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России вводятся в связи с проведением специальной операции в Донбассе, которая началась 24 февраля.