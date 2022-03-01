Белгород, 1 марта 2022, 09:28 — REGNUM Все дома, которые подверглись повреждениям в последние дни в городе Белгороде, будут отремонтированы до конца этой недели, заверил губернатора Вячеслава Гладкова заместитель по ЖКХ Константин Полежаев.
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По данным властей, в Белгородском районе требуют капитального ремонта 20 домов. Сметы на их восстановление уже составлены.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту повреждений жилых домов в Белгородской области с территории Украины СК РФ возбудил уголовное дело.