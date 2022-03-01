Вашингтон, 1 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Michael Miller Александр Овечкин

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Майкл Бантинг, Вильям Нюландер, защитники Джастин Холл, Расмус Сандин и форвард Пьер Энгвалль. Российский нападающий Илья Михеев отдал одну результативную передачу.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Конор Шири и Том Уилсон, оформивший дубль. Российский нападающий Александр Овечкин отдал один голевой пас.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 65 очками.

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