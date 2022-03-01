* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают обыски домов в некоторых частях Кабула. Эти проверки проводятся без соответствующих судебных постановлений и в некоторых случаях сопровождаются насилием. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники в афганской столице.

Afintl.com Обыски в Кабуле

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что в ходе операции произведён ряд задержаний.

Жители районов Кабула Хайр-Хана и Касбех 28 февраля отправили в организацию «Афганистан интернэшнл» девять фотографий и видео, на которых боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входят в дома мирных жителей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят обыски в Кабуле и соседних провинциях с прошлой пятницы, 25 февраля.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции 27 февраля, что «за последние два дня были арестованы девять похитителей, шесть боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 53 профессиональных вора».

На фотографиях, размещённых в социальных сетях, видны сломанные ворота в нескольких домах, разбросанные предметы домашнего обихода и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тяжёлым и лёгким оружием, врывающиеся в дома.

Также поступали жалобы от граждан, что радикалы сжигают выездные документы.

Репортер, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали из его дома некоторые вещи, например, оборудование и снаряжение журналиста.

В ответ на обыски талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) домов в Кабуле и близлежащих провинциях, Ван Брандт, посол ЕС в Афганистане, заявил: «Запугивание, обыски, аресты и насилие в отношении женщин и различных этнических групп являются преступлениями и должны быть немедленно прекращены».

Граждане Афганистана также широко отреагировали на эти действия, назвав их «вторжением в частную жизнь» людей.