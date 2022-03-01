Пекин, 1 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Продажи пикапов в Китае снизились в первом месяце этого года, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в январе было продано в общей сложности 42 000 единиц пикапов, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном исчислении продажи пикапов упали на 29% по сравнению с декабрем 2021 года.

Вялый рынок жилья в стране снизил потребительский спрос на пикапы, сообщила ассоциация, добавив, что продажи пикапов будут находиться под серьезным давлением.

Ассоциация, однако, по-прежнему оптимистично смотрит на будущие показатели рынка пикапов, ожидая восстановления спроса благодаря ослаблению недавнего всплеска COVID-19, развитию «культуры пикапов» в Китае и усилиям автопроизводителей по увеличению потребления пикапов.

Предыдущие данные ассоциации показали, что в 2021 году в Китае было продано около 550 000 единиц пикапов, что на 14% больше, чем годом ранее.