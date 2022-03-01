Краснодар, 1 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирус продлён на территории Краснодарского края до 30 мая, сообщили в пресс-службе администрации края. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

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На ближайшие три месяца на территории региона сохраняются все ранее введённые в связи с пандемией ограничения, в том числе, посещение массовых мероприятий, а также ряда объектов с документами о вакцинации от коронавирусом или перенесённом заболевании, либо справки о медицинском отводе от вакцинации.

Также в регионе сохраняется действие масочного режима, а также требование по соблюдению социальной дистанции. В регионе временно приостановлены все массовые мероприятия, театры, кинотеатры, концертные залы могут наполнять залы не более чем на 50%. В регионе действует и ряд других ограничений.

Отметим, накануне, 28 февраля, в регионе впервые с января было выявлено менее тысячи новых заразившихся коронавирусом — положительные результаты тестов получили 916 человек.