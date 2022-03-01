Пекин, , 09:15 — REGNUM Ожидается, что в этом году машиностроительная промышленность Китая достигнет устойчивого роста, заявил вице-президент Федерации машиностроения Китая Чэнь Бинь, передает агентство Синьхуа.

На заводе

Ожидается, что в 2022 году операционные доходы сектора и добавленная стоимость в промышленности вырастут на 5,5% в годовом исчислении, добавил Чэнь. Перед лицом COVID-19, нехватки микросхем и других проблем машиностроительная промышленность в прошлом году продолжила устойчивый рост, а стратегические развивающиеся подсекторы сообщили об увеличении доходов от бизнеса на 18,58%.

По словам Чэня, в этом году будут устранены проблемы с энергоснабжением и нехваткой микросхем, что создаст благоприятные условия для работы машиностроительной промышленности.