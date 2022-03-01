Балашов, Саратовская область, 1 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В городе Балашове семья с двумя детьми отравилась угарным газом. По факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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Инцидент произошел 28 февраля в одном из частных домов по улице Полярной. Прибывшие медики госпитализировали мужчину (1996 года рождения), женщину (1997 года рождения) и двоих детей (2019 и 2020 годов рождения). Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Барнаульской города Саратова вечером 15 февраля ребенок пожаловался родителям на плохое самочувствие. Спустя некоторое время, 38-летний глава семейства, также почувствовав недомогание, потерял сознание.

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