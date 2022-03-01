Оттава, 1 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в ходе пресс-конференции.

The White House Джастин Трюдо

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«Сегодня мы объявляем, что поставим Украине системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы», — сказал Трюдо.

Днём ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что готовится отправка на Украину первого самолёта с нелетальным вооружением. Оттава поставит Киеву военную помощь стоимостью около $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Трюдо также заявил, что страны НАТО не собираются посылать своих военных на Украину, где идёт российская военная спецоперация.

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