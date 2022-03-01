Козельск, Калужская область, 1 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Сухиничского района Калужской области вынес Козельский районный суд. Мужчина признан виновным в совершении 12 эпизодов покушения на сбыт наркотических средств и приговорён к 11 годам лишения свободы. Об этом 1 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что осенью 2020 года подсудимый, в целях дополнительного заработка, решил заняться сбытом наркотических средств, и через один из месседжеров вступил в организованную преступную группу. Мужчина забирал на территории Калуги «закладки» с крупными партиями наркотиков и раскладывал их на территории Козельского и Сухиничского районов.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками полиции, наркосбытчик был задержан на месте преступления с крупной партией наркотических средств. Правоохранителям также удалось установить еще 11 мест, где осуждённый спрятал наркотики.