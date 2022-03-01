Екатеринбург, 1 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Экономика и российское общество научились жить в условиях давления извне. Об этом заявил полпред президента России в Уральском ФО Владимир Якушев.

Minstroyrf.ru Владимир Якушев

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Он отметил, что Россия сталкивается с трудным и во многом беспрецедентным вызовом. Но под руководством Владимира Путина удастся справиться и с этими санкциями, какими бы тяжёлыми они ни оказались.

«Главное сейчас — сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте», — сказал Якушев. И добавил, что также важны взаимная поддержка и умение подставить в трудную минуту своё плечо. В этом сила нашего народа, и в непростые времена эта сила всегда помогала нам.

«Не сомневаюсь — поможет и сейчас», — сказал чиновник.