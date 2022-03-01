Пекин, 1 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Порты Китая зафиксировали рост грузооборота в январе на фоне устойчивого восстановления экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

В порту

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот портов в январе составил 1,3 млрд тонн, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом месяце объем обработки контейнеров в портах Китая увеличился на 1,6% по сравнению с прошлым годом и составил 24,16 млн единиц двадцатифутового эквивалента грузов.