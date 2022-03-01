Вашингтон, , 09:11 — REGNUM США готовы участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, об этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

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По его словам, американская сторона наряду с украинскими партнёрами и европейскими союзниками хочет и готова участвовать «в реальной, субстантивной и настоящей дипломатии» для поиска выхода из «ненужного, жестокого конфликта». Власти США поддерживают попытку украинского руководства вести переговоры с Россией на белорусской территории, хотя и разделяют их скепсис.

«Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации», — сказал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля представители России и Украины около пяти часов вели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Они договорились продолжить диалог.

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