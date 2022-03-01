Чебоксары, 1 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии планируют определить подрядчиков для строительства двух пусковых комплексов группового водовода, который будет обеспечивать питьевой водой жителей трёх районов. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Речь идёт о строительстве группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашии — пятого и шестого пускового комплексов. Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика».

Начальная цена контракта в отношении строительства пятого пускового комплекса составляет 524 697 629 рублей 59 копеек, шестого — 424 399 877 рублей 9 копеек. Таким образом, общая стоимость строительства двух комплексов оценивается в 949 097 507 рублей 49 копеек. Источник финансирования — федеральные и республиканские средства.

Заявки для участия в конкурсе завершат принимать 16 — 17 марта. Строительство пятого пускового комплекса планируется завершить к 30 сентября 2023 года, шестого — к 30 апреля 2023 года.

Напомним, в феврале 2022 года из резервного фонда правительства Чувашии было выделено более 10 млн рублей на завершение строительства группового водовода для трёх районов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос достройки водовода, приостановленного предыдущей республиканской властью в 2015 году, был поднят в 2020 году на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что из-за отсутствия 300 км водопроводных сетей вода так и не дошла до потребителей. Ранее в реализацию проекта вложено 2 млрд рублей.