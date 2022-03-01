Париж, 1 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Французское государственное предприятие, управляющее железными дорогами (SNCF), объявляет, что украинские беженцы могут бесплатно путешествовать по его сети, передает BFM TV.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

Генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду объявил, что украинские беженцы смогут «бесплатно путешествовать по Франции на поездах TGV и Intercités».

«Драма, которая обрушивается на Украину, затрагивает всех нас. Группа SNCF и железнодорожники солидарны с украинскими беженцами», — написал Жан-Пьер Фаранду в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции объявил, что посольство Франции перенесут из Киева во Львов.