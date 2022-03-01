Тайюань , Китай, , 09:10 — REGNUM Город Янцюань в провинции Шаньси на севере Китая выдал 25 февраля компании Baidu лицензию на коммерческую эксплуатацию услуг беспилотного автономного вождения — первую лицензию такого рода, выданную в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Baidu Apollo Autohome

«Это означает, что в автономных транспортных средствах Baidu, работающих в специально отведенных районах города, больше не требуется руководитель службы безопасности на водительском сиденье», — сказал генеральный директор Baidu Intelligent Driving Business Group Solutions Не Юйжэнь.

Лицензия также позволяет взимать плату за проезд, сказал он. Baidu запустила свои исследования и разработки в области автономного вождения в 2013 году. К настоящему времени компания провела дорожные испытания почти в 30 городах Китая.

Также 25 февраля в Янцюане открылся пятый парк программы Apollo — испытательная база автономного вождения компании Baidu и связанных с ним инфраструктурных систем. Более ранние парки появились в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае, а также за Учжене в провинции Чжэцзян.