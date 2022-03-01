Оттава, 1 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не намерены направлять своих военных на территорию Украины. Об этом 1 марта заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Liberal.ca Джастин Трюдо

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«У нас был саммит лидеров НАТО, где мы обсудили наше видение будущего, то, как мы собираемся работать вместе. Ясно, что мы не собираемся вводить войска на Украину», — сказал он.

Также канадский премьер-министр уточнил, что, хотя западные страны и собираются «защищать демократию» на Украине, однако они не хотят провоцировать Россию и выступают против эскалации ситуации.

Кроме того, Трюдо отметил, что США, Европа и Канада готовы «защищать (свои) ценности и свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан временно прекращает поставлять грузы на Украину из-за начавшейся там спецоперации по защите Донбасса.