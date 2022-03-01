Барнаул, 1 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае, который входит в ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей пациентов с коронавирусом, решили значительно ослабить карантинные мероприятия. Как сообщает 1 марта сайт краевого правительства со ссылкой на новый указ губернатора Виктора Томенко, в частности, отменено требование о предъявлении документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Отменяется норма об изоляции граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков.

«При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий», — пояснили чиновники.

Отмечается также, что смягчить режим ограничений власти решили «на фоне заметного улучшения эпидемиологической обстановки в крае».

Как сообщало ИА REGNUM, еще накануне, 28 февраля, Алтайский край входил в в ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом и в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса. Причем по смертям край занимает третью позицию — после Москвы (80 летальных случаев за сутки) и Санкт-Петербурга (78). Это при том, что коллективного иммунитета регион достиг в районе 55,5%.

Также заметим, что во время действия карантинных ограничений они неоднократно нарушались. К примеру, в Барнауле никто не отменил цикл отчетов органов местного самоуправления перед жителями о работе за 2021 год, несмотря на то, что на них в закрытых посещениях собираются до 100 человек.

А часто игнорирующие масочный режим первые лица региона и Барнаула повторно заразились коронавирусом, несмотря на прививки.

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