Балтийск, Калининградская область, 1 марта 2022, 09:08 — REGNUM Ракетные корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России 28 февраля выполнили электронные пуски ракет по надводным и береговым целям. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.
Отмечается, что для усложнения задачи кораблям ударной группы была искусственно создана сложная помеховая обстановка. Что не помешало им успешно «поразить» все назначенные цели.
В рамках отработки плановых совместных задач экипажи кораблей также провели ряд других учений, в том числе — по постановке различных видов радиоэлектронных помех, по борьбе за живучесть и по противодиверсионной обороне.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов.
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